Polizei Trier: Fahndung nach Telefon-Betrug – digitale Bankkarte erstellt

TRIER/BREMEN. Bereits am 13. März 2024 kontaktierten unbekannte Täter eine 57-jährige Geschädigte telefonisch und geben sich als Bankmitarbeiter aus.

Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten die Täter die Frau dazu ihnen Zugriff auf ihr Onlinebanking zu gewähren. Die unbekannten Täter erlangen so sowohl Zugriff auf das Konto der Geschädigten, als auch auf das Konto eines Angehörigen und erstellten eine digitale Bankkarte. Hiermit wurden mehrere Käufe und Geldauszahlungen im Raum Bremen getätigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Ermittlungen sicherten die Ermittler Videomaterial, welches den Täter beim Zahlvorgang in einer REWE-Filiale in Bremen zeigt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0651/9779-2290 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)