IG BAU Saar-Trier fordert kräftiges Lohnplus für Dachdecker

TRIER. Sie steigen den Menschen in Trier Tag für Tag aufs Dach – jetzt sollen ihre Löhne mit nach oben klettern: Dachdecker wollen mehr fürs Portemonnaie. Ihre Löhne sollen um 8 Prozent steigen. Auch die Azubis und die Angestellten sollen künftig mit einem „kräftigen Plus im Portemonnaie nach Hause gehen“. Das fordert die IG BAU Saar-Trier.

„Ein Dachdecker käme dann auf 22,81 Euro pro Stunde. Wenn er Vollzeit arbeitet, hätte er so am Monatsende rund 3.850 Euro auf dem Konto. Für die harte Arbeit, die die Profis bei Wind und Wetter auf den Dächern in Trier machen, ist das Lohn-Plus fällig“, sagt die Vorsitzende der IG BAU Saar-Trier, Ute Langenbahn.

Insgesamt gibt es in Trier nach Angaben der Arbeitsagentur 16 Dachdeckerbetriebe mit derzeit rund 150 Beschäftigten. Aktuell liegt der vorgeschriebene Mindestlohn für Dachdecker nach Angaben der IG BAU Saar-Trier bei 15,60 Euro pro Stunde. Ende Oktober kommen die IG BAU und der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen für das Dachdeckerhandwerk zusammen. (Quelle: IG BAU Bezirksverband Saar-Trier)