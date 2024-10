Besoffen „die Kurve gekratzt“: Pkw-Fahrt endet im Garten

RÜLZHEIM. Ein betrunkener Autofahrer ist in Rülzheim im Landkreis Germersheim von einer Landstraße abgekommen und in einen Garten gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der 36-Jährige in der Nacht nach einer Rechtskurve am Ortseingang die Kontrolle über sein Auto. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, Auto und Grundstück wurden laut Polizei beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann jedoch bislang noch nicht eingeschätzt werden.

Im Gespräch zwischen den eingesetzten Kräften und dem Fahrzeugführer, wurde durch die Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vorabtest ergab einen Alkoholpegel im Bereich von 1,54 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde Blut entnommen und sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Dem 36-jährigen droht nun neben dem Strafverfahren auch der Verlust seiner Fahrerlaubnis.