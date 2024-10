Stadt Trier: 170 Jahre alte Blutbuche im Rautenstrauchpark muss gefällt werden

TRIER. Eine circa 170 Jahre alte Blutbuche im Trierer Rautenstrauchpark muss am Mittwoch, 16. Oktober, gefällt werden, wie die Stadt Trier am Freitag mitteilt.

Laut StadtGrün Trier hat der Baum – bedingt durch den Klimawandel und seinen Standort in der Stadt – über die Jahre stark an Vitalität verloren. Zudem ist er von verschiedenen holzzersetzenden Pilzen befallen, sodass er in den letzten Jahren auch immer wieder beschnitten werden musste, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Experten von StadtGrün und ein externer Gutachter kamen nach einem Zugversuch – bei dem die Standsicherheit des Baums getestet wird – zu dem Schluss, dass die Verkehrssicherheit des Baums nicht mehr gewährleistet werden kann, sodass er nun gefällt werden muss. Der Park ist daher am Mittwoch gesperrt.

(Quelle: Stadt Trier)