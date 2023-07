++ Trier Ärger im Rautenstrauchpark – Polizei muss Person fesseln ++

TRIER. Eine Personenkontrolle im Rautenstrauchpark mündete am Freitagabend in die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach zeigte sich ein 56-jähriger Trierer überhaupt nicht einverstanden mit der Überprüfung seiner Person und reagierte sehr aggressiv auf die polizeilichen Maßnahmen. Zum Schutze Unbeteiligter und der eingesetzten Beamten sollte er gefesselt werden, wogegen er sich durch starken körperlichen Einsatz zu widersetzen versuchte. Letztlich wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Schaulustige sorgten für entsprechende Außenwirkung

Der Einsatz hatte neben den Anwesenden im Rautenstrauchpark weitere Schaulustige aufmerksam gemacht und eine entsprechende Außenwirkung entfaltet. Im Rahmen weiterer Kontrollmaßnahmen am Wochenende waren drei Personen überprüft worden, gegen die Haftbefehle bestanden hatten. Zwei Männer wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, während ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen dritten Mann nach richterlicher Vorführung außer Vollzug gesetzt wurde.