Stöbern und Gutes tun – Beliebte A.R.T. Kleidertauschparty am 18. Oktober in Trier-Süd

TRIER. Der Zweckverband A.R.T. lädt am 18. Oktober 2024 erneut zur beliebten Kleidertauschbörse in Trier Süd ein. Von 15 bis 19 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, ihre Kleiderschränke zu durchstöbern und nicht mehr benötigte Kleidungsstücke mitzubringen. Die Veranstaltung findet auf dem A.R.T. Betriebsgelände in der Löwenbrückener Straße 13/14 statt.

Egal, ob Jung oder Alt – alle sind herzlich willkommen! Die Kleidertauschbörse bietet eine großartige Gelegenheit, um von Herren- und Damenbekleidung über Sommermode bis hin zu Wintermänteln alles zu tauschen. Jedes Kleidungsstück hat das Potenzial, einen neuen Besitzer zu finden, und vielleicht wartet schon Ihr nächstes Lieblingsstück auf Sie!

Details zur Veranstaltung:

Datum: Freitag, 18. Oktober 2024

Uhrzeit: 15:00 – 19:00 Uhr

Ort: A.R.T. Betriebsgelände, Löwenbrückener Straße 13/14, 54290 Trier

Die Teilnahme an der Kleidertauschbörse ist kostenlos, und die Veranstaltung fördert nicht nur den nachhaltigen Umgang mit Kleidung, sondern bietet auch die Möglichkeit zum inspirierenden Austausch unter Gleichgesinnten. Übrig gebliebene Kleidung wird nach der Veranstaltung gespendet, sodass auch andere von den Kleidungsstücken profitieren können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihrer Garderobe ein neues Leben zu schenken und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Der Zweckverband A.R.T. freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und eine rege Beteiligung!