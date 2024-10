Feierliche Semestereröffnung: Hochschule Trier begrüßt 1400 Erstsemester

TRIER. Die Aula des Hauptcampus am Schneidershof verwandelte sich wie gewohnt in einen Ort festlicher Atmosphäre. Kein Wunder, begannen doch am gestrigen Montag 1400 Studentinnen und Studenten (1. Fachsemester) voller Vorfreude und Neugier ihren akademischen Weg an der Hochschule Trier.

Ganz im Zeichen der hochschultypischen Willkommenskultur richteten Präsidentin und Vizepräsidentin, Frau Prof. Dr. Dorit Schumann und Prof. Dr.- Ing. Beate Massa, gemeinsam mit Herrn Markus Nöhl (Dezernent für Kultur, Tourismus und Weiterbildung der Stadt Trier) und Herrn Thomas Vatheuer (Studierendenwerk Trier) herzliche Grußworte an unsere neuen Studentinnen und Studenten. Alle zeigten sich hocherfreut darüber, dass sich so viele junge Menschen für ein Studium an der Hochschule Trier entschieden haben.

Im Anschluss an die Grußworte stellten sich die einzelnen Hochschuleinrichtungen den neuen Studentinnen und Studenten beim „Markt der Möglichkeiten“ vor. Hier wurde die Möglichkeit geboten, sich persönlich beraten zu lassen und gezielt Fragen zu stellen.

Parallel dazu fanden Campusführungen statt, bei denen die wichtigsten Gebäude und Einrichtungen der Hochschule kennengelernt werden konnten. Begleitet wurden sie unter anderem von Studentinnen und Studenten höherer Semester, die nicht nur Orientierungshilfe boten, sondern auch von ihren eigenen Studienerfahrungen berichteten.

In entspannter Atmosphäre hatten die Erstsemester zudem die Möglichkeit, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen. Viele Studentinnen und Studenten nutzten die Gelegenheit, sich über studentische Initiativen und Freizeitangebote zu informieren.

Der besondere Dank der Hochschule gilt den Partnern (den Trierer Gladiator-Profi-Basketballern, der Stefan-Morsch-Stiftung, dem Lions Club International, dem Nachhaltigkeitsrat und der Barmer-Krankenkasse), die den feierlichen Semesterauftakt mit einem attraktiven Rahmenprogramm perfekt abrundeten. Die Hochschule Trier freut sich auf ein spannendes Wintersemester mit vielen neuen Gesichtern und wünscht allen Studentinnen und Studenten einen erfolgreichen Start ins Studium. (Quelle: Hochschule Trier)