Suff-Fahrten in Luxemburg: PKW prallt gegen zwei Bäume am Straßenrand

SCHIFFLANGE/HOLLERICH. Gegen 23.30 Uhr verunfallte ein Autofahrer in der rue de Noertzange in Schifflange. Der Mann verlor die Kontrolle, prallte am Straßenrand gegen zwei Bäume und der Wagen kam mit Totalschaden inmitten der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer wurde seitens der Rettungsdiensten vor Ort betreut. Ein Alkoholtest verlief positiv und sein Führerschein musste eingezogen werden, Verkehrsunfallprotokoll wurde erstellt.

Kurz vor Mitternacht kontrollierte eine Polizeistreife einen Autofahrer in Hollerich. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass derselbe offensichtlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest verlief positiv, Führerschein wurde eingezogen und eine Strafanzeige erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)