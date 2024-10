Schweitzer: Der 3. Oktober steht für die Kraft von Freiheit und Demokratie

MAINZ. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit hat Ministerpräsident Alexander Schweitzer den Mut der Menschen in der ehemaligen DDR gewürdigt, die sich friedlich und ohne Waffen aus einer Diktatur befreit haben. „Der 3. Oktober ist und bleibt ein Glückstag in der deutschen Geschichte“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der an den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin teilnehmen wird.

„Er erinnert an die Menschen, deren friedlicher Widerstand Einigkeit und Recht und Freiheit möglich gemacht haben. Ihnen können wir unendlich dankbar sein. An ihren Mut und an die große Wiederaufbauleistung erinnern wir uns mit Respekt am 3. Oktober“, sagte Schweitzer weiter.

Es gehe an diesem Tag aber nicht nur darum, die Leistungen der Vergangenheit zu würdigen, sondern auch darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Stadt und Land, zwischen Jung und Alt oder zwischen Ost und West zu stärken. „Der 3. Oktober steht für mich auch für die Kraft, die der friedliche Protest für Frieden, Freiheit und Demokratie entfalten kann. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Rechtsextremismus, Hass und Hetze ihren Platz im Netz, im Alltag oder in den Parlamenten und Regierungen finden. Wir brauchen eine starke Allianz aller demokratischen Kräfte, die dies verhindert“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Zugleich betonte er, wie unverzichtbar gelebtes Engagement für die freiheitliche Demokratie sei. Deshalb sei es eine schöne Tradition, dass sich alle Länder bei der zentralen Feier zum Tag der deutschen Einheit präsentieren. Rheinland-Pfalz präsentiert sich vom 2. bis 4. Oktober auf dem Bürgerfest in der Werderstraße und macht dort mit der wahrscheinlich größten Weinkiste der Welt Werbung für das Land. Dazu gehören ein tolles Musikprogramm, regionale kulinarische Spezialitäten sowie Spitzenweine aus verschiedenen Anbaugebieten und ein Biergarten der Hachenburger Brauerei. Der inklusive Verein Lauter Steine e.V. zeigt zudem einen Auszug aus der eigens entwickelten Lego-Ausstellung mit Bau-Denkmälern aus Rheinland-Pfalz, wie dem Hambacher Schloss oder der Porta Nigra. Die begehbare Weinkiste ist aus acht Schiffscontainern aufgebaut und hat zwei Etagen.

Begleitet wird Ministerpräsident Alexander Schweitzer von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Die Bürgerdelegation aus Rheinland-Pfalz setzt sich in diesem Jahr aus vier Frauen und Männern zusammen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich engagieren.

Die Feierlichkeiten zum 34. Tag der deutschen Einheit finden in Schwerin statt und stehen unter dem Motto „Vereint Segel setzen: Gemeinsam Demokratie und Vielfalt stärken“. Ministerpräsident Alexander Schweitzer besucht auf Einladung von Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig am 3. Oktober den ökumenischen Gottesdienst, den Festakt und nimmt am Empfang des Bundespräsidenten teil. Um 15.30 Uhr wird er im Zelt des Bundesrates zu einem Talk über das Thema Transformation erwartet und besucht anschließend die Ländermeile. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)