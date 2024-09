Trier: Vier neue Polleranlagen – Pollerarbeiten rund um Hauptmarkt starten ab 7. Oktober

TRIER. Ab 7. Oktober beginnen in der Simeonstraße die Bauarbeiten für die erste von insgesamt vier neuen Polleranlagen rund um den Hauptmarkt. Die Baustelleneinrichtung in der angrenzenden Stockstraße findet bereits am 2. Oktober statt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. Das wirkt sich auch auf die Verkehrsführung aus.

Um die Zufahrt zum Hauptmarkt (Bereich 1 auf der Karte) weiterhin aufrecht zu erhalten, wird die Baustelle stets einseitig befahrbar sein. Die Simeonstraße (4) wird dabei, aus Richtung der Porta Nigra kommend, zur Einbahnstraße. Die Ausfahrt erfolgt künftig über die Grabenstraße, die während der Bauarbeiten aus beiden Richtungen befahren werden darf. Beim Bau der Poller lassen sich Sperrungen, Umleitungen, Staub und Baulärm leider nicht vermeiden. Denn für jede Polleranlage – bestehend aus mehreren Pollern und einer Techniksäule – sind umfangreiche Erdarbeiten und Elektroinstallationen notwendig, denen sich eine Aushärtungsphase des erneuerten Pflasters anschließt. Um die Beeinträchtigungen so kurz wie möglich zu halten, werden die vier Pollerstandorte parallel gebaut. Alle Gebäude am Hauptmarkt und in den Zufahrtsstraßen sind auch weiterhin mit kleinen Einschränkungen erreichbar.

Mit dem Bau der Poller in der Grabenstraße (3) wird am 15. Oktober begonnen. Auch hier bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich Ende November, die Zufahrt zum Hauptmarkt halbseitig bestehen. Die Durchfahrtsbreite ist dort jedoch auf 4,50 Meter beschränkt. Wegen der geringeren Fahrbahnbreite wird die Einmündung der Dietrichstraße (5) zum Hauptmarkt zwischen 21. Oktober und 20. November vollständig gesperrt. Die Einfahrt ist bis zum Frankenturm über die Walramsneustraße möglich, die Ausfahrt über die Wilhelm-Rautenstrauch-Straße. Vom Hauptmarkt aus besteht keine Einfahrts- und Wendemöglichkeit. Die Einmündung Fleischstraße (2) wird nach dem Mantelsonntag vom 28. Oktober bis 13. November, ebenfalls gesperrt. Es besteht eine eingeschränkte Wendemöglichkeit in Höhe des Kaufhofs für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Zu Fuß sind auch diese beiden Baustellen weiterhin passierbar.

Die Poller bleiben bis zur Fertigstellung des letzten Standortes unten. Sie gehen voraussichtlich im Dezember in Betrieb. Das Urbane Sicherheitskonzept sieht vor, dass die Poller nach Ende der Lieferzeit um 11 Uhr hochfahren. Sie sollen verhindern, dass unberechtigte Fahrzeuge den Hauptmarkt befahren und Menschen gefährden. Nur wer eine Vignette besitzt, kann künftig die Poller öffnen.