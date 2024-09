Fahrerflucht bei Unfall an Engstelle in der Biewererstraße – Verletzte ins Krankenhaus

TRIER. Am 27.9.2024, gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die Biewererstraße in Trier. An einer dortigen Engstelle hatte sie Vorrang und fuhr in die Engstelle ein.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Auch dieser PKW-Fahrer fuhr trotz Wartepflicht in die Engstelle hinein. Die PKW-Fahrerin musste ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei überfuhr sie die dortigen baulichen Erhöhungen und Verkehrsschilder Sie wurde dabei verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Fahrradfahrer, welcher an der Unfallstelle Erste Hilfe geleistet hat. (Quelle: Polizeidirektion Trier)