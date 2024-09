Grenzkontrollen ohne Wirkung? Polizeigewerkschaft äußert scharfe Kritik

TRIER. Seit einer Woche gibt es an den Nord- und Westgrenzen Deutschlands wieder stichprobenartige Kontrollen. Das Ziel: Die Eindämmung unerlaubter Einreisen. Doch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zieht eine ernüchternde Bilanz. Laut Andreas Roßkopf, Vorsitzender des Bereichs Bundespolizei/Zoll bei der GdP, sei die Maßnahme bisher wenig erfolgreich. „Das Ziel, irreguläre Migration einzudämmen, wurde nicht erreicht“, sagte Roßkopf gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nur wenige Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus und Schleuser seien bisher aufgegriffen worden.

Die Polizeigewerkschaft kritisiert zudem, dass viele die Kontrollstellen einfach umfahren – selbst Busunternehmen nehmen alternative Routen. Auch eine abschreckende Wirkung sei nicht zu erkennen. Roßkopf betonte: „Wir sind nach Europäischem Recht verpflichtet, Asyl- und Schutzsuchende an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterzuleiten.“

Neben den enttäuschenden Ergebnissen bemängelte die GdP auch die fehlende Ausstattung der Beamten. „Die Versäumnisse der letzten Jahre fallen uns jetzt auf die Füße“, so Roßkopf weiter. Moderne Fahndungsfahrzeuge, mobile Kontrollstellen und bessere Beleuchtung seien dringend nötig, vor allem im Hinblick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die erweiterten Kontrollen in einem Brief an die EU-Kommission mit Sicherheitsrisiken wie islamistischem Terrorismus und steigender Gewaltkriminalität durch Geflüchtete begründet. Die Maßnahme ist vorerst auf sechs Monate befristet.

(Quelle: tageschau.de)