++ Bundesvorstand der Grünen hört sofort auf – Ricarda Lang und Omid Nouripour treten zurück ++

BERLINB. In einer überraschenden Wendung haben Ricarda Lang und Omid Nouripour, die Doppelspitze der Grünen, ihren Rücktritt von ihren Ämtern bekanntgegeben. Der Parteivorstand tritt geschlossen zurück.

Um 10:30 Uhr traten die Co-Chefs vor die Presse. Nouripour begründete den Rücktritt mit dem verheerenden Ergebnis bei der Landtagswahl in Brandenburg, bei der die Grünen-Partei aus dem Landtag flog. Die Grünen befänden sich in der „tiefsten Krise in einer Dekade“. Zur Erinnerung: In Thüringen und Brandenburg flogen Die Grünen sogar aus den Landesparlamenten.

Ihr Rücktritt könnte inmitten einer schwierigen Phase für die Grünen, die sich mit sinkenden Umfragewerten und Koalitionsstreitigkeiten konfrontiert sehen, neue Dynamik und frischen Wind in die Parteistruktur bringen.

Wer ihre Nachfolge antreten wird, bleibt abzuwarten, aber die innerparteiliche Diskussion um die Zukunft der Partei dürfte durch diesen Schritt intensiviert werden. Bis zum Parteitag im November bleiben Lang und Nourpour kommissarisch im Amt.