„Abenteuer Ausbildung“: Schüler zur Berufsorientierung im Rathaus Bitburg

BITBURG. Unter dem Motto „Abenteuer Ausbildung“ fanden am 18.9. und 20.9.2024 Berufsorientierungstage des St.-Willibrord-Gymnasiums Bitburg statt. Hier tauschten die Schülerinnen und Schüler der 10. und 12. Klasse den Platz im Klassenzimmer mit dem Berufsalltag. Neben regional bekannten Unternehmen und Banken öffneten auch Behörden ihre Türen für den dringend benötigten Nachwuchs.

Die Stadt Bitburg bot den Jugendlichen gleich drei unterschiedliche Möglichkeiten an, in einen für die meisten bisher fremden Bereiche hineinzuschnuppern. Mit „Feuer und Flamme“ sollte es auch im Rathaus für die 10 Schülerinnen und Schüler weitergehen, die statt des Klassenzimmers im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Platz nahmen und einen Einblick erlangten, was überhaupt Verwaltung bedeutet.

Bürgermeister Joachim Kandels nahm sich gerne die Zeit, sehr lebendig und aus erster Hand über die Aufgaben des Bürgermeisters, der Verwaltung und der Gremien zu informieren. Gleichzeitig erhielten die Schülerinnen und Schüler exklusive Einblicke ins Goldene Buch der Stadt, oder einem Rundgang durchs Rathaus.

Ein anschließender Gang durch die Stadt im öffentlichen Raum regte die Diskussionsrunde an. Welche Wünsche und Bedürfnisse unsere Jugendlichen zur Verbesserung in der Stadt haben, wurde anschließend in einem kleinen Workshop erarbeitet. Ein Gespräch, von dem alle profitieren konnten.

Fazit: Es war ein gelungener Tag für alle. Ein herzliches Dankeschön der Stadt geht an alle Unterstützer und vor allem an die Schülerinnen und Schüler, die so aktiv mitgearbeitet haben. (Quelle: Stadt Bitburg)