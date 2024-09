++ RLP: 15-jährige Shania R. seit einer Woche vermisst ++

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Seit Mittwochmorgen, 18.9.2024, ist die 15-jährige Shania Rayegani aus dem Internat „Carpe Diem“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst.

Letzter bekannter Aufenthaltsort ist der McDonalds in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittag des 18.9.2024, wo sie vermutlich in Begleitung war. Regulär wohnt die Vermisste in Freiburg im Breisgau und besucht in Bad Neuenahr-Ahrweiler lediglich das Internat.

Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg, weshalb die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet. Shania Rayegani ist ca. 155 Zentimeter groß, sehr schlank und hat braune Augen sowie dunkelbraune, glatt anliegende lange Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Kriminalpolizei in Remagen unter der Telefonnummer 02642/9382-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)