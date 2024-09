Schlangenlinien und Kollision mit Baum: Suff-Fahrten in Luxemburg

HOSTERT/DIFFERDINGEN. Am Abend des 22.9.2024 wurde ein Verkehrsunfall in der Rue Principale in Hostert gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Fahrer antreffen, welcher mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gestoßen war.

Er wurde dabei nicht verletzt. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am 23.9.02024, gegen 0.15 Uhr, wurde ein Fahrzeug auf der A13 in Höhe der Ausfahrt Differdingen gemeldet, das in starken Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: dpa)