Frischer Look: Neuer Internet-Auftritt der Stadt Bitburg ist online

BITBURG. Mit einer modernen und ansprechenden Darstellung sowie zahlreichen Möglichkeiten für den Benutzer präsentiert sich der komplett neu gestaltete Auftritt der Stadt Bitburg im Internet (www.bitburg.de).

Am 29. Februar 1996 ging Bitburg als dritte Stadt in Deutschland mit einem Internet-Auftritt ins weltweite Netz. Im Laufe der Jahre wurde der Web-Auftritt immer wieder neu gestaltet und den aktuellen Erfordernissen angepasst, zuletzt im November 2018. Provider war von 1995 bis 2024 die Firma rdts, Trier, deren Geschäftsführer Thomas Stiren seine Heimatstadt Bitburg damals ins Netz brachte.

Inzwischen haben sich die Gegebenheiten grundlegend verändert, insbesondere die Anbindung des Bürgerinformationssystems mit den Infos zu allen städtischen Gremiensitzungen und der sogenannte E-Governeur, die digitale Verwaltung, sind Werkzeuge, die über die neue Seite funktionieren müssen.

In den letzten Monaten hat die Verwaltung nun intensiv an einem neuen Internet-Auftritt gearbeitet. Wie immer legten die Verantwortlichen großen Wert auf einen übersichtlichen Aufbau, der es auch Computerneulingen erlaubt, sich auf den Seiten problemlos zurechtzufinden.

Was bitburg.de schon lange bietet und heutzutage Standard ist, ist der responsive Aufbau der Seite. Die Seite passt sich dem Gerät an, mit dem sie aufgerufen wurde. So hat jeder, egal ob mit PC, Tablet oder Smartphone, den optimalen Blick.

Vor einigen Tagen ging das neue Angebot nun online. Für Bürgermeister Joachim Kandels ein wichtiger Schritt: „Optik und Struktur unserer neuen Homepage, zusammen mit dem umfangreichen Informations- und Dienstleistungsangebot, bieten allen Nutzern einen modernen und komfortablen Aufenthalt im digitalen Bitburg. Ich danke allen Beteiligten für die umfängliche Arbeit, die hier geleistet wurde.“ Das neue bitburg.de wird nun Zug um Zug weiter wachsen. Erste Rückmeldungen von Internet-Surfern als Resonanz auf die neuen Seiten waren äußerst positiv – es lohnt sich also auf alle Fälle, wieder einmal bei www.bitburg.de vorbei zu schauen! (Quelle: Stadt Bitburg)