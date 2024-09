Saarland: Angriff konnte nur mit Taser geblockt werden

WADGASSEN. Am Freitagabend, 6.9.2024, meldeten Anwohner gegen 21.20 Uhr eine verdächtige Person in der Bachstraße in Hostenbach. Die Person sei mit einer Taschenlampe in den Gärten unterwegs.

Bei Eintreffen der Polizei vor Ort konnte die stark betrunkene Person direkt angetroffen werden. Hierbei zeigte sich der 25-jährige Iraner uneinsichtig und ging mit einer Flasche auf die Beamten zu. Die mehrfache Ansprache der Polizei stehen zu bleiben und die Flasche abzulegen missachtete er. Ein Angriff konnte nur noch mittels Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerät (sog. „Taser“) geblockt werden. Anschließend wurde der Mann festgenommen und wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet jetzt eine Reihe von Strafanzeigen und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wurde durch den Einsatz nur leicht verletzt. Die Beamten blieben unverletzt. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)