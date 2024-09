Luxemburg: Flasche an den Kopf geworfen – zwei Personen ins Krankenhaus

LUXEMBURG. Zwischen dem Abend des 7.9.2024 und dem heutigen Morgen musste die Police Grand-Ducale in rund 60 Fällen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und Nachtlärm ausrücken. In den meisten Fällen konnte die Situation aber an Ort und Stelle geklärt werden.

So wurde zum Beispiel am Abend des 7.9.2024 ein offensichtlich alkoholisierter Mann gemeldet, der in einem Park in Howald randalieren und Passanten belästigen würde. Eine Polizeistreife konnte den Mann vor Ort antreffen. Dieser verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und musste immobilisiert werden. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er in den Arrest gebracht. Protokoll wegen Beamtenbeleidigung wurde erstellt.

In den frühen Morgenstunden des 8.9.2024 wurde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Grevenmacher gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte einen der implizierten Männer antreffen. Ersten Informationen nach kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Personengruppe, die in Handgreiflichkeiten zwischen ihm und einem weiteren Mann überging. Letzterer warf ihm daraufhin eine Flasche an den Kopf. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen einer Fahndung konnte der andere beteiligte Mann in der Rue des Remparts von einer Streife angetroffen werden. Dieser wies ebenfalls Verletzungen auf und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)