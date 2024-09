++ Region: Abkühlung und unbeständiges Wetter – Gewitter und starke Böen ++

OFFENBACH. Die Kaltfront eines Tiefs mit Kern bei England zieht über die Region ostwärts und leitet eine stetige Abkühlung und unbeständiges Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Heute bleibt es meist wechselnd bewölkt. Von Südwesten zieht gebietsweise schauerartiger Regen auf, der sich bis zum Nachmittag zur Pfalz und weiter nach Rheinhessen verlagert. Dort auch einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen möglich. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, in der Eifel teils nur 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus Süd bis Südwest, bei Gewittern kommt es vereinzelt zu starken Böen. In der Nacht zum Montag wird das Wetter wechselnd bis stark bewölkt. Dabei tritt im Nachtverlauf von Westen gebietsweise schauerartiger Regen auf. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 12 Grad, im Bergland bei bis zu 10 Grad.

Der Montag präsentiert sich meist stark bewölkt. Zeitweise kommt es zu Regen oder Schauern mit einzelnen, kurzen Gewittern, daneben gibt es auch niederschlagsfreie Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21 Grad, im höheren Bergland bei bis zu 17 Grad. Schwacher Wind weht um Süd, im Tagesverlauf auf West drehend und vorübergehend auffrischend, bei Gewittern teils starke Böen. Nachts wird es stark bewölkt und zeitweise regnet es etwas. Temperatur-Minima bei 12 bis 10 Grad, im Bergland um 9 Grad.

Am Dienstag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Nur vereinzelt vereinzelt regnet es. Zum Abend jedoch von Westen her aufkommender schauerartiger Regen. Die Höchsttemperatur beträgt zwischen 17 und 20 Grad, in Hochlagen um 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf auffrischender Westwind mit starken Böen. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad, im Bergland bis 8 Grad. (Quelle: DWD)