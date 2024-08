++ Region: Mischung aus Sonne und Wolken – zum Wochenende regnerisch ++

OFFENBACH. Die nächsten Tage bringen eine Mischung aus Sonne und Wolken, zum Wochenende hin wird es regnerisch. Gegenwärtig wird am Rande eines Hochs über Süddeutschland mit einer südwestlichen Strömung warme Luft nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland geführt.

Am heutigen Donnerstagvormittag und -mittag ist es meist heiter oder sonnig, abends im Nordwesten Aufzug von dichteren Wolkenfeldern. Die Höchsttemperatur beträgt 23 bis 27 Grad, in höchsten Lagen örtlich 19 bis 21 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Freitag wird es wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad.

Der Freitag zeigt sich zunächst heiter, von Nordwesten her später auch wolkig. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 bis 28 Grad, in Hochlagen 21 bis 25 Grad. Der Wetterdienst sagt mäßigen Wind aus Südwest voraus, in Hochlagen starke bis stürmische Böen. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad.

Für Samstag wird heiteres Wetter erwartet, ab dem Nachmittag auch stärker bewölkt, und am Abend treten von Westen her Schauer und Gewitter auf, teils mit Starkregen. Höchsttemperaturen zwischen 28 bis 32 Grad, in Hochlagen 25 bis 28 Grad. Dabei weht mäßiger Wind aus Südwest, in Hochlagen kommt es zu starken, bei Schauern und Gewittern auch stürmischen Böen. In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigem oder gewittrigem Regen, vereinzelt Starkregen, bis zum Morgen nach Osten abziehend. Temperaturrückgang auf 16 bis 13, in Hochlagen teils bis 10 Grad. (Quelle: DWD)