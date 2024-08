Eifelkreis: Bushaltestelle mit Graffiti beschmiert

WINTERSPELT. In der Nacht vom Samstag, den 10.8.2024, auf Sonntag, den 11.8.2024, kam es in der Hauptstraße in Winterspelt im Bereich der Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Bislang unbekannte Täter besprühten sowohl die Innenwand der Bushaltestelle als auch einen anliegenden Verteilerkasten mit blauer Graffitifarbe.

Mögliche Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/942-0 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)