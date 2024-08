Weinjahrgang 2024 in RLP: Lese für den Federweißen beginnt

BODENHEIM/NEUSTADT. Die ersten Trauben für den neuen Weißwein werden am kommenden Montag (19. August) in Neustadt an der Weinstraße im Anbaugebiet Pfalz gelesen. Der Termin für den Start der Lese des Federweißen ist 2024 im Vergleich zu den Vorjahren ein paar Tage später, wie Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Bodenheim mitteilte.

Im vergangenen Jahr waren die ersten Trauben fünf Tage früher geerntet worden. Eine gute Woche früher war der Beginn der Lese (10. August) im Jahr 2020. Ein Jahr später ging es dagegen erst am 23. August los. Das Weinjahr 2024 war für die Winzer wegen der Wetterkapriolen herausfordernd, zuletzt konnten sie sich über viel Sonne freuen. (Quelle: dpa)