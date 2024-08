Trier: Sanierung an Ausfahrtsrampe – Parkhaus Hauptmarkt wird geschlossen

TRIER. Wegen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Ausfahrtsrampe ist das Parkhaus Hauptmarkt ab Freitag, 23. August, bis Mittwoch, 28. August 2024, um 6 Uhr geschlossen.

Die letzte Einfahrt in das Parkhaus ist am 22. August bis 22 Uhr möglich, die letzte Ausfahrtmöglichkeit für im Parkhaus abgestellte Fahrzeuge ist am Donnerstag, 22. August, um 23 Uhr. Anschließend ist bis Mittwoch, 28. August 2024, 6 Uhr, keine Ein- und Ausfahrt mehr möglich. Die Stadtwerke Trier bitten ihre Kunden, im genannten Zeitraum auf die SWT-Tiefgarage Plaza Carrée oder das Parkhaus City auszuweichen.

Für Fragen steht das Team im SWT-Kundenzentrum Parken unter [email protected] oder über die Sprechanlagen in den Parkhäusern gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)