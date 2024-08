Schwerer Unfall auf der Autobahn: Vier Verletzte bei Crash mit Krankentransporter

RUCHHEIM/LUDWIGSHAFEN. Wie die Polizei in Neustadt/Weinstraße mitteilt, kam es am heutigen Montag, 12.08.2024, auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz auf Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen um 14.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krankentransportfahrzeug und einem Pkw.

Der Unfall entstand laut Polizei vermutlich aufgrund des unterschrittenem Sicherheitsabstandes.

Infolge des Verkehrsunfalls wurde die 64-Jährige Fahrerin des PKW aus Nordrhein-Westfalen schwerverletzt.

Die drei Insassen des Krankentransportfahrzeuges, darunter eine 64-Jährige Patientin, erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen.

Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein im Fahrzeug der Unfallverursacherin befindlicher Hund wurde ebenfalls leicht verletzt und durch die Tierrettung der Feuerwehr Ludwigshafen weitergehend versorgt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen.

Eine Fahrbahnreinigung durch Autobahnmeisterei Ruchheim sowie der Einsatz eines Rettungshubschraubers führten dazu, dass die Hauptfahrbahn der A61 auf Höhe der Unfallörtlichkeit in genannter Fahrtrichtung im Zeitraum zwischen 14:05 Uhr und 17:00 Uhr voll gesperrt werden musste.