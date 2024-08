Saarburg: Jugendliche beschießen Radfahrer mit Luftpistole – Krankenhaus

SAARBURG. Am Donnerstag, 8.8.2024 gegen 0.10 Uhr, traf ein 49-jähriger Radfahrer in Saarburg, Staden, im Bereich des Fußwegs an der Schiffsanlegestelle auf eine Gruppe Jugendliche.

Nach Angaben des Radfahrers habe er eine weibliche Person nach einem Feuerzeug gefragt, um sich eine Zigarette anzuzünden. Daraufhin wurde er von einer männlichen Person aus der Gruppe angepöbelt und unvermittelt mehrfach mit einer Luftpistole beschossen. Anschließend sei der Täter mit einem Roller über sein Fahrrad gefahren, um es zu beschädigen. Der Geschädigte flüchtete zur Polizeiinspektion Saarburg.

Zur Versorgung der Verletzungen wurde umgehend der Rettungsdienst alarmiert. Die verletzte Person wurde anschließend in das Kreiskrankenhaus Saarburg gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Eine Zeugenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich dringend bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden (Telefon: 065812/9155-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)