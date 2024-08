„Blau-Weiß“ Ehrang: Dokumente, Fotos und mehr für Vereinschronik gesucht

TRIER-EHRANG. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 plant anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Garde und 50-jährigen Bestehens der Kindergarde im Jahr 2026 sowie des 120-jährigen Vereinsbestehens 2029 die Herausgabe einer Chronik.

Das außergewöhnliche Jubiläum in 2029 nimmt der Traditionsverein aus Ehrang zum Anlass, eine Chronik mit Schwerpunkten auf die Theater- und Karnevalssparte sowie die Tanzgruppen in einem Buch zusammenzustellen und herauszubringen. Hierzu sind ehemalige und aktuelle Vereinsmitglieder, Wegbegleiter und Zeitzeugen aufgerufen, Dokumente, Fotos und Ähnliches zu übermitteln, die die Vereinsgeschichte mit Aktivitäten und Ereignissen, insbesondere vor dem Jahr 1970 dokumentieren.

Besitzer solcher Fundstücke werden gebeten, mit dem Ehrenvorsitzenden und Vereinsarchivar Jürgen Haubrich telefonisch unter 0651/62142 oder per E-Mail an [email protected] Kontakt aufzunehmen.

Mehr Informationen zum Verein unter www.blau-weiss-ehrang.de, auf facebook und Instagram (@blauweissehrang).

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß" Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß" Ehrang 1909)