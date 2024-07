Nach Polizeikontrolle in Echternach: Große Menge Drogen bei Dealer gefunden

ECHTERNACH. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde am Dienstagabend von der Polizeiregion Norden eine großangelegte Polizeikontrolle in Echternach durchgeführt.

Hierbei wurden die Beamten auf eine Person aufmerksam, die sich offensichtlich einer Personenkontrolle zu entziehen versuchte und die Flucht ergriff.

Der Mann konnte wenig später gestellt werden und bei einer Körperdurchsuchung wurden mehrere Gripptüten mit knapp 10g Kokain und eine größere Bargeldsumme sichergestellt. Da der dringende Tatverdacht bestand, dass es sich bei der Person um einen Drogendealer handelt, wurde die Staatsanwaltschaft Diekirch informiert.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, wobei bei einer angeordneten Hausdurchsuchung über 10 Kilogramm Cannabis, rund 800 Gramm Kokain und weitere Drogen sowie eine Waffe sichergestellt werden konnten.

Andere tatrelevanten Gegenstände, u.a. Luxusarmbanduhren, Bargeld (über 14.000€) und Drogenutensilien wurden ebenfalls sichergestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und am Mittwoch zur Anhörung dem Untersuchungsrichter in Diekirch vorgeführt. Dieser ordnete die Überbringung des Mannes in die Untersuchungshaft an.