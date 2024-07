++ Aktuell: Unfall auf der A1 bei Salmtal – PKW und LKW in Vollbrand ++

SALMTAL. Um 9.14 Uhr wurde am heutigen Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der A1 kurz vor der Baustelle in Höhe der Ortschaft Salmtal gemeldet. Der PKW und der LKW stehen aktuell, Stand 9.41 Uhr, noch in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen sind alle Personen aus den Fahrzeugen. Ob und wie viele Personen verletzt ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Autobahnmeisterei sind vor Ort und sind bei der Einsatzbewältigung. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)