Staus und Gewitter: So startet Rheinland-Pfalz in die Sommerferien

MAINZ. Für mehr als 430.000 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz ist heute der letzte Schultag vor den Sommerferien. Dieses Jahr könnten sie mit einem Knall in die Ferien starten – zumindest was das Wetter angeht.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ist heute mit teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Bis Sonntag könnte sich das Wetter aber bessern: Dann soll es bei bis zu 26 Grad zumindest trocken bleiben.

Wer vor dem eher durchmischten Wetter in den Urlaub fliehen will, muss sich nach Angaben des ADAC auf Staus einstellen. «In Rheinland-Pfalz sind besonders betroffen die A1, A61 und die A3, die wichtige Verbindungen zu beliebten Urlaubszielen und Erholungsgebieten im Norden und Süden darstellen», teilte der ADAC Mittelrhein mit. Das höchste Verkehrsaufkommen soll es heute Nachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag geben.

Die Ferien dauern in Rheinland-Pfalz bis zum 25. August. (Quelle: dpa)