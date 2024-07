Mähdrescher und Feld bei Lötzbeuren in Brand – Zwei Feuerwehrleute verletzt

LÖTZBEUREN. Am Donnerstagabend, den 11.7.2024, geriet ein Mähdrescher auf einem Feld an der K133 zwischen Lötzbeuren und Raversbeuren vermutlich aufgrund eines Defekts am Fahrzeug in Brand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lötzbeuren, Irmenach-Beuren, Traben-Trarbach, Büchenbeuren, Raversbeuren und Hahn, das DRK, der Gefahrstoffzug des Landkreises Rhein-Hunsrück, die untere Wasserbehörde und die Polizei Zell.

Bei den Löscharbeiten des Fahrzeuges und des ebenfalls in Brand geratenen Feldes sind zwei Kräfte der Feuerwehren leicht verletzt worden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag belaufen. (Polizeidirektion Wittlich)