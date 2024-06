Scheiben eingeschlagen: Zwei Autos in Trier-Süd aufgebrochen

TRIER. In einer Tiefgarage in der Hohenzollernstraße schlugen unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 26. Juni, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 27. Juni, 6.40 Uhr, die Scheibe eines dort geparkten Autos ein. Gegenstände aus dem Auto lagen auf dem Boden neben dem Fahrzeug, gestohlen wurde augenscheinlich nichts.

Auch in der Straße Am Bach schlugen unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag, 22.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zwei Scheiben eines Autos ein. Erneut lagen Gegenstände aus dem Auto auf dem Boden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Ebenso unklar ist nach aktuellem Stand, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)