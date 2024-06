Naturpark Saar-Hunsrück: Glühwürmchen schützen im Sommer

HERMESKEIL. Leuchtkäfer oder auch Glühwürmchen, lieben feuchte Wiesen, Parks, Waldränder, Hecken und Gärten mit Kleinstrukturen, die strukturreich, z. B. mit Trockensteinmauern, Stein-, Ast-, Laubhaufen, offenen Flächen, mit heimischen Laubhecken und -bäumen, blühenden Wildblumenstreifen als Heckensaum etc. ausgestattet sind. Im Juni und Juli fliegen die Käfer. Die Weibchen können nicht fliegen.

Sie klettern abends auf Grashalme oder andere hohe Pflanzen und senden je nach Art charakteristische Leuchtsignale, um die fliegenden Männchen anzulocken. Daher sollten Wiesenflächen möglichst in dieser Zeit nicht gemäht und naturnahe Lebensräume für Glühwürmchen erhalten werden.

Das Leuchtkäfer-Männchen stirbt nach der Paarung Ende Juli und das Weibchen nach der Eiablage. Ausgewachsene Glühwürmchen fressen sehr wenig. Im Gegensatz dazu ernähren sich die etwa vier Wochen später geschlüpften Larven der Glühwürmchen, die am Boden leben, von Gehäuse- und Nacktschnecken. Sie machen ihre Schneckenbeute anhand ihrer Schleimspur ausfindig.

Klima-Tipp: Licht aus im Garten, Glühwürmchen schützen

Lichtverschmutzung ist eine der größten Feinde der Glühwürmchen. Lichtquellen in der Nacht verwirren die Männchen, so dass sie die Weibchen nicht finden oder mit hohen Energieaufwand aufsuchen. Daher sollte auf unnötige Beleuchtung, wie z. B. auf nächtliche LEDSolarleuchten etc., verzichtet werden.

Licht im Garten schadet Insekten, denn Insekten halten künstliches Licht im Garten für den Mond, an dem sie sich orientieren können. Sie kreisen bis zur Erschöpfung ständig rundherum. Ebenso unterdrückt Helligkeit die Aktivität der Larven und sie vertreiben Männchen, so dass die Weibchen, die in der Nähe der Lichtquellen sitzen, vergeblich auf paarungsbereite Männchen warten.

