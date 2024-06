RLP: Doppelter Frontalcrash auf Bundesstraße – Mehrere Verletzte ins Krankenhaus

OPPENHEIM. Am Mittwoch, den 26.6.2024, kam es kurz nach 18.00 Uh auf der B9 zwischen Nackenheim und Nierstein zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKWs. Der 47-jährige männliche Unfallverursacher aus Mainz befuhr zunächst mit seinem PKW von Mainz-Lerchenberg kommend die A60 in Fahrtrichtung Mainz-Laubenheim, als er dort auf die B9 wechselte und seine Fahrt in Fahrtrichtung Worms fortsetzte.

Bereits auf der A60 soll er laut ersten Ermittlungen durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Während der spätere Unfallverursacher auf der B9 in Fahrtrichtung Worms fuhr, befuhren die Unfallbeteiligten hintereinander in ihren PKWs die B9 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hierbei fuhr der Unfallverursacher zunächst mehrfach in den Gegenverkehr, als er letztlich frontal mit dem ersten PKW eines 48-jährigen Fahrzeugführers aus Nierstein kollidierte, danach wieder auf seine Fahrbahn fuhr, kurz darauf wieder in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem zweiten PKW eines 74-jährigen Fahrzeugführers aus Nierstein frontale kollidiert und letztlich zum Stehen kam.

Fast alle Insassen der betroffenen Fahrzeuge wurden dabei verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund des Verdachtes einer Fahruntüchtigkeit wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gibt es weitere Zeugen, welchen das Fahrzeug auf der A60/B9 zu oben genannten Zeitraum durch seine Fahrweise aufgefallen ist, oder weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall auf der B9 beobachtet haben? Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Oppenheim)