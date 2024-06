Mehrere Autos innerorts überholt: Biker (61) kollidiert mit PKW – schwerverletzt

WADGASSEN. Am Samstag, den 22.6.2024, gegen 18.25 Uhr, ereignete sich in der Provinzialstraße in Wadgassen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad.

Zuvor soll der 61-jährige Kraftradfahrer in der Provinzialstraße in Richtung Lindenstraße mehrere PKWs überholt haben, ehe es dort zur Kollision mit der 27-jährigen PKW-Fahrerin gekommen sei.

Es wurde ein externer Gutachter hinzugezogen, welcher durch ein Spurensicherungsgutachten den genauen Unfallhergang klären soll. Die Unfallörtlichkeit musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Personen die zuvor von dem Kraftrad überholt wurden oder Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der PI Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)