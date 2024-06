RLP: Streit um Parksituation auf LKW-Sammelparkplatz eskaliert – hoher Alkoholpegel

WÖRTH. Am 22.6.2024 kam es gegen 20.35 Uhr in Wörth, auf einem LKW-Sammelparkplatz zunächst zum verbalen Streit zwischen zwei alkoholisierten Berufskraftfahrern. Hintergrund des Streites sei die Parksituation vor Ort gewesen.

Der 35-jährige, moldauische Staatsangehörige bestieg daraufhin seinen Kleintransporter und startete den Motor seines Fahrzeuges. Der 37-jährige LKW-Fahrer versuchte eine Fahrt zu unterbinden, was nicht gelang. Der 35-Jährige wollte anfahren, verwechselte hierbei jedoch den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang und stieß gegen einen geparkten LKW. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 1000 Euro.

Streife vor Ort musste daraufhin nicht nur den Streit schlichten, sondern einen Verkehrsunfall aufnehmen. Ein Alkotest beim Unfallverursacher ergab einen Atemluft-Alkoholkonzentrationswert von mehr als drei Promille. Der Berufskraftfahrer wurde zur Dienststelle verbracht, eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Zeugen waren auf dem stark besetzten Parkplatz zu ermitteln. Das eingeleitete Verfahren wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt. (Quelle: dpa)