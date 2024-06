Nicht angeschnallt: Dreijähriger öffnet Tür und stürzt aus Auto

LUDWIGSHAFEN. Ein drei Jahre alter Junge hat in Ludwigshafen während der Fahrt die hintere Tür eines Autos geöffnet und ist aus dem fahrenden Pkw gefallen.

Das Kind habe am Freitagabend leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Samstag mit. Der kleine Junge kam in ein Krankenhaus.

Laut Polizei saßen der Dreijährige und ein weiteres Kind auf der Rückbank nicht wie vorgeschrieben in einem Kindersitz, auch seien sie nicht angeschnallt gewesen. Am Steuer des Wagens war die 25 Jahre alte Mutter des Dreijährigen. Nun dürfte ein Bußgeld auf sie zukommen.