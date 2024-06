Vulkaneifel: Hochgefährliches Manöver mit Beinahe-Unfall – LKW überholt Traktor

HILLESHEIM. Am 14.6.24, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein Traktorfahrer die L26 von Hillesheim aus in Fahrtrichtung Wiesbaum. Unmittelbar vor einer beginnenden Linkskurvenführung setzte der ihm nachfolgende Führer eines LKW samt Anhänger zu einem Überholmanöver an.

Der Traktorfahrer erkannte glücklicherweise rechtzeitig den aus der Kurve ankommenden Gegenverkehr und lenkte seine Zugmaschine so weit wie möglich nach rechts in das Bankett, um dem LKW-Gespann seinerseits das Wiedereinordnen gefahrloser zu ermöglichen. Der Fahrer des im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeuges musste, sichtbar für den Traktorfahrer, auch reagieren, insbesondere stark abbremsen.

Letztlich schaffte es die Lastkraftwagenkombination mit der ganzen Länge knapp, sich unfallfrei durch die noch vorhandene Lücke zwischen den Fahrzeugen zu manövrieren. Aufgrund abgelesener Kennzeichenfragmente konnte die verantwortliche Seite im LKW zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Polizei Daun sucht nun mögliche weitere Zeugen des Verkehrsvorgangs, insbesondere natürlich den Fahrzeugführer des im Gegenverkehr befindlichen Gefährts, der ebenso besonnen reagierte (Telefon: 06592-9626-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)