++ Region: Wochenende heiter und sonnig – Samstag bis 26 Grad ++

OFFENBACH. Sonne und Temperaturen um die 20 Grad: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich zum Wochenende wieder sommerlicher. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach heiteres bis sonniges Wetter mit einigen Wolken. Es bleibt aber trocken bei 19 bis 25 Grad mit den höheren Werten in der Vorderpfalz.

In der Nacht zum Samstag bleibt es ein wenig bewölkt und trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 6 Grad, in der Eifel bis 3 Grad. Zum Ende der Nacht bildet sich örtlich flacher Dunst oder Nebel.

Der Samstag zeigt sich laut DWD meist heiter bis sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf 20 und 26 Grad. In der Nacht zum Sonntag ergibt sich ein ähnliches Bild: wolkig oder gering bewölkt und kein Regen. Es kühlt auf 10 Grad bis 7 Grad ab, in der Eifel bis 4 Grad.

Am Sonntag erwartet der DWD einen leichten Umschwung. Es wird wechselnd, nach Süden hin auch stärker bewölkt. In der Südpfalz könnten zudem einige Schauer auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad, in der Eifel bis 4 Grad. (Quelle: dpa)