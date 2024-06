++ Region: Endlich schönes Wochenend-Wetter – Temperaturen bis 25 Grad ++

Mal Sonne, mal Wolken, kaum Regen und Temperaturen bis zu 25 Grad - so sieht die Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz und das Saarland aus. Lediglich am Sonntag können ein paar Regentropfen fallen.

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können in den kommenden Tagen mit Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad rechnen. Am Donnerstag ist es nach lokaler Nebelauflösung freundlich und teils länger sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 24 Grad und in Hochlagen der Eifel bei 16 Grad. Heiter bis sonnig und niederschlagsfrei geht es auch am Freitag und Samstag weiter. Die Temperaturen klettern an beiden Tagen auf 19 bis 25 Grad.

Am Sonntag erwarten die Meteorologen vom Saarland bis zur Vorderpfalz etwas Regen, ansonsten bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad. (Quelle: dpa)