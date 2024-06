Wirtschaftsstandort aktiv stärken: Neuer Gewerbeverein für Konz nimmt Gestalt an

KONZ. Die vielfältigen Betriebe in der VG Konz wollen gemeinsam mit der Verbandsgemeinde ihren Wirtschaftsstandort stärken und aktiv vorantreiben. Dazu bündeln sie ihre Kompetenzen in einem neuen Dienstleistungs- und Gewerbeverein. Ziel ist es, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern – unter anderem mit Aktionen, Werbemaßnahmen und dem Aufbau eines Netzwerkes.

Auf Einladung von Bürgermeister Joachim Weber traf das Vorbereitungsteam zur Vereinsgründung nun zum zweiten Mal in den Räumlichkeiten der Fa. Volvo Construction Equipment zusammen. Das Team erarbeitete unter anderem einen Entwurf für die Satzung. Jetzt geht die Vereinsgründung in die nächste Phase. „Wir bereiten für den Herbst eine Gründungsversammlung vor, zu der alle interessierten Betriebe eingeladen werden“, sagt Bürgermeister Weber. „Dabei werden wir den Grundstein nicht nur für einen neuen Verein legen, sondern für ein Netzwerk, von dem alle Betriebe in der Verbandsgemeinde profitieren können.“

Der geplanten, neuen Vereinsgründung vorausgegangen war die Auflösung des bisherigen Einzelhandelsverbands „Konz Stadtmarketing“. Nach einer Diskussionsrunde beim „Empfang der Wirtschaft“ im vergangenen Herbst war klargeworden, dass ein angestrebter Nachfolge-Verein breiter aufgestellt sein sollte. Daher trieben die Stadt und die Verbandsgemeinde, engagierte Betriebe und Institutionen aus Konz sowie Mitglieder des ehemaligen Stadtmarketings die Gründung des neuen Vereins voran – nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte VG Konz. Der Verein soll – stärker als bisher – für alle Arten von Betrieben offen sein: Einzelhandel, Dienstleistung, Gesundheit, Handwerk, Industrie, Gastronomie, Weinbau und Tourismus.

„Wir haben in der Verbandsgemeinde Konz so viele innovative Betriebe mit Ideen und so viel Know How. Lassen Sie uns alle an einem Strang ziehen und die Verbandsgemeinde Konz als Einkaufs-, Gewerbe-, Urlaubs- und Dienstleistungsstandort gemeinsam fördern, attraktiv gestalten und fit für die Zukunft machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, die Energiewende und die Digitalisierung mit vereinten Kräften viel besser meistern können, als jeder für sich alleine“, so Bürgermeister Weber.

Alle Interessierten und „Macher“ können sich gerne weiterhin melden, um Teil des neuen „Konzer Gewerbe- und Dienstleistungsverein e.V.“ zu werden. Kontakt: Thomas Biewers, Wirtschaftsförderung Konz; E-Mail: wirtschaftsfö[email protected]. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)