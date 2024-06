Maxim Burghardt – Leistungsträger verlässt Eintracht Trier und wechselt zu Drittligist

TRIER. Wie der SV Eintracht Trier mitteilt, verlässt Maxim Burghardt den SVE im Sommer und wechselt zu Drittligist Erzgebirge Aue.

Der in Daun geborene Rechtsverteidiger durchlief in den letzten Jahren sämtliche Jugendmannschaften der Eintracht und wurde trotz seiner jungen Jahre zu einem festen Bestandteil der Oberliga-Meistermannschaft. Er kam in 34 von 38 Spielen zum Einsatz, die er meist über die volle Distanz absolvierte. In mehreren Spielen konnte er sich nach Flankenläufen als Vorlagengeber oder gar als Torschütze eintragen und stand somit am Saisonende bei zehn Scorerpunkten.

Vorstandssprecher Alfons Jochem zum Wechsel: „Wir bedauern den Abgang von Maxim und hätten ihn gerne auch in der Regionalliga bei uns gesehen. Jedoch hat Maxim ausdrücklich den Wunsch geäußert, sich in der 3. Liga sportlich durchzusetzen. Es ist uns nicht gelungen, trotz aus unserer Sicht sehr guten Argumenten und eines laufenden Vertrages, ihn zum Bleiben zu bewegen. Auch die Chance haben zu können, sich bei uns zu entwickeln, haben wir geboten. Wir wollen ihm als Verein jedoch keine Steine in den Weg legen. Es zeigt nochmal deutlich, dass Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sich bei uns entwickeln können und wir auch diese top ausbilden. Wir wünschen Maxim alles Gute und die Tür wird, wie auch bei anderen Beispielen, für ihn offen sein.“

Der Verein bedankt sich bei Maxim für seinen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen ihm für seine weitere Entwicklung nur das Beste!

(SV Eintracht Trier)