Kommt aus Leipzig: Kaiserslautern holt Mittelfeldspieler Luca Sirch

KAISERSLAUTERN. Luca Sirch ist der erste Neuzugang des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für die neue Saison. Der Mittelfeldspieler vom Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. Dies teilte der Club am Sonntag ohne Nennung der Vertragslaufzeit mit.

Der gebürtige Augsburger erzielte in 109 Ligaspielen insgesamt 17 Tore für die Leipziger. «Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. Er zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld auflaufen», begründete Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung. (Quelle: dpa)