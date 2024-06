Cannabis, Kokain, illegale Waffen: Großangelegte Kontrolle in Luxemburg

DIFFERDINGEN/PETINGEN. Am Freitagabend, den 31.5.2024, führte die Polizei von 22.00 bis 1.00 Uhr eine großangelegte Kontrolle in mehreren Cafés in Differdingen und Petingen durch, bei der vornehmlich die Einhaltung der Bestimmungen des Schankwirtschafts-Gesetzes überprüft und die Gäste einer Personenkontrolle unterzogen wurden.

Insgesamt waren 37 Polizeibeamte an den Kontrollen beteiligt, die durch vier Zollbeamte mit zwei Drogenhunden unterstützt wurden. In vier Fällen wurde Protokoll erstellt wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht.

Des Weiteren wurden im Rahmen der Personen- sowie Cafékontrollen insgesamt 130 Gramm Drogen (Cannabis, Haschisch und Kokain) aufgefunden und beschlagnahmt sowie sechs illegale Waffen (Messer, Schlagring und Pfefferspray) sichergestellt. In zwei Fällen wurde eine Fremdennotiz erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)