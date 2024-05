Hinweis aus Deutschland: Police Grand-Ducale schnappt Autodieb

REMERSCHEN. Am Vormittag des 26.5.2024 wurde die Police Grand-Ducale seitens der deutschen Kollegen informiert, dass ein zuvor in Deutschland gestohlenes Fahrzeug an einer Tankstelle in Remerschen geortet wurde.

Das Fahrzeug und der Fahrer konnten kurze Zeit später von einer Polizeistreife lokalisiert werden. Im Inneren des Fahrzeuges wurden eine Feile, eine Brechstange und ein Tütchen Methamphetamin sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt und der Lieferwagen beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)