25.000 Euro investiert: Rautenstrauch-Pavillon im Park Nells Ländchen renoviert

TRIER. Kurz vor dem Ende der aktuellen Wahlperiode konnte der Ortsbeirat Trier-Nord mit Ortsvorsteher Dirk Löwe sein größtes Projekt vorstellen: die Renovierung des Rautenstrauch-Pavillons im Park Nells Ländchen.

In den vergangenen fünf Jahren investierte der Ortsbeirat rund 25.000 Euro aus seinem Stadtteilbudget in die Renovierungsaktion. Eine ungewöhnlich hohe Summe: In der Regel liegen die Ausgaben der Ortsbeiräte für eine Maßnahme meist im vierstelligen Bereich. In diesem Haushaltsjahr stand jedem Ortsbezirk – je nach Einwohnerzahl – ein Betrag zwischen 15.000 und 32.000 Euro für kleinere Maßnahmen in ihrem Stadtteil zur Verfügung.

In enger Abstimmung mit dem städtischen Denkmalschutz und der Gebäudebewirtschaftung wurde das barocke Gebäude außen und innen gestrichen, die Elektrik erneuert und die Fenster auf Vordermann gebracht. Ein neuer Boden soll in den nächsten Wochen folgen.

Der Pavillon kann bei Führungen besichtigt werden. Nach Absprache mit dem Ortsbeirat und der Stadt kann er auch genutzt werden, beispielsweise für kleine Ausstellungen, ein Mietvertragsrecht besteht aber nicht. Auch der Ortsbeirat nutzt das Gebäude für seine Sitzungen. Die Stühle und Tische stammen aus dem Bürgerhaus in Ehrang. Dort wurde nach der Flut das gesamte Mobiliar ausgetauscht.

Ortsvorsteher Löwe hat bereits das nächste Projekt anvisiert: Ein Gemälde von 1806 zeigt Namensgeber und Parkgründer Nikolaus Nell, im Vordergrund steht eine reich verzierte Sandsteinbank. Eine Recherche ergab, dass diese Bank nach wie vor im städtischen Besitz ist. Es sei vorstellbar die Bank zu restaurieren und dann im Rautenstrauch-Pavillon auszustellen, so Löwe.

Wie sein Name vermuten lässt, stammt der Pavillon ursprünglich aus dem Rautenstrauch-Park in der Nähe des Stockplatzes. Er musste Ende der 1950er-Jahre dort abgebaut werden und wurde 1968 im Nells Park wieder aufgebaut. Das barocke Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert. (Quelle: Stadt Trier)