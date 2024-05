Heldenreise voller Spaß und Frohsinn: „Blau-Weiß“ Ehrang zieht heldenhaftes Fazit

TRIER-EHRANG. Auch wenn Aschermittwoch schon etwas in der Vergangenheit liegt, so blickt der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang auf eine kurze, närrische elfwöchige Heldenreise voller Spaß und Frohsinn zurück.

Eine glanzvolle Inthronisation eines heldenhaften Prinzenpaares am 2. Dezember im Bürgerzentrum Schweich, drei ausverkaufte Kostümsitzungen in heimischer Narrhalla, ein stark besuchtes Ordensfest für befreundete Vereine, ein festlicher Prinzenempfang mit verdienten Ehrungen und Ernennungen sowie der 50. Ehranger Jubiläumszug am Rosenmontag machten die Session zu einer besonderen. „Auch wenn die Wochen vor der Rückkehr in unser Bürgerhaus nervenaufreibend waren, so blicken wir glücklich und zufriedenstellend auf eine insgesamt tolle Ehriker Foasenicht zurück, die wir feiern und erleben durften“, so Dennis Labarbe, Vorsitzender des 560 mitgliederstarken Vereins.

Heldenhaftes Prinzenpaar für Ehrang mit bekannten Gesichtern

Mit Captain Kyllania, Seine Tollität Prinz Andreas I. (Wagner) von mächtigen Klängen und stählerner Last und Lady Kyllania, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Ingrid III. (Wagner) vom blauen Anker mit gewaltiger Planungskraft stellten die „Blau-Weißen“ turnusgemäß zwei Aktive mit langjähriger Verbundenheit zum Verein. Auch das Motto „Der Ehriker Foasenicht droht keine Gefahr, unsre Superhelden beschützen Kyllania!“ wurde von beiden selbst gewählt und getextet.

Kostümsitzungen mit fünf Stunden Programm aus eigenen Reihen

Fünf Stunden Programm mit einhundert Aktiven – ohne Pause: Das erwartete auch in dieser Session wieder die Freunde des „blau-weißen“ Karnevals, die Tickets für eine der drei Kostümsitzungen ergattern konnten. Mit Marsch- und Showtänzen aller Altersklassen, Büttenreden, Sketchen und Musikbeiträgen wurde die fünfte Jahreszeit in Triers flächenmäßig größtem Stadtteil gefeiert.

Ernennungen für herausragende Leistungen

Für besondere Verbundenheit und langjährige, treue Partnerschaft wurden im Rahmen des Ordensfeses für Gesellschaften am 14. Januar Thomas Müller von Kylltal Reisen und Wladimir Pojanow von REWE Familie Pojanow sowie am 28. Februar Matthias Haas von Bestattungen Haas zu Ehrensenatoren ernannt. Alle drei zählen seit Jahren zu langjährigen Unterstützern des Vereins.

Den Höhepunkt des Prinzenempfangs am 28. Februar, der alle zwei Jahre veranstaltet wird, bildete die Verleihung des Sonderordens „Dem Förderer des Kultur- und Vereinslebens“ (Kulturorden) an Wolfgang Reiland, Frontsänger der vereinseigenen Band „Ehriker Kaapeskääp“, der bereits 2009 zum Ehrensenator ernannt wurde.

Finale und Abschluss mit besonderem Jubiläum und Heringsessen

Die heiße Phase bildete wieder der Straßenkarneval mit dem Ehranger Rosenmontagszug, der dieses Jahr zum 50. Mal durch die Straßen von Ehrang zog und damit ein besonderes Jubiläum feierte. Eigens kreiert und zur Finanzierung der immensen Kosten geschaffen, wurde ein eigener Jubiläumspin zum Verkauf angeboten. Wenige Exemplare stehen noch zum Verkauf bereit und können für 4,00 Euro über die Geschäftsstelle per E-Mail an [email protected] erworben werden.

Mit dem traditionellen Heringsessen und der Beerdigung des Wuppdus verabschiedete der Verein offiziell jahrzehntelange Tänzerinnen und Tänzer der Großen Garde (Marina Begere, Maren Nick, Sarah Otto, Jenny Schrenk, Carina Schumacher, Nina Schumacher, Suna Thiel, Anna Thonet und Christin Zimmer) sowie des Männerballetts „Ehriker Dildöppcha“ (Günther Berg, Harald Otto, Heribert Rohles, Michael Schumacher und Jürgen Thonet). Positive Botschaft: Viele der scheidenden Tänzerinnen bleiben dem Verein in anderen Funktionen erhalten. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Werner und Ina Goerlich, die seit 1. Juli 1968 und damit zu den ältesten Vereinsmitgliedern, nicht nur an Lebensjahren sondern auch an Mitgliedsjahren, zählen.

Mit vollem Terminkalender geht’s weiter

Nach einer kurzen Pause führt der Verein am 30. Juni mit dem traditionellen Sommerfest für Jung und Alt sowie dem Ehranger Markt vom 31. August bis 3. September seine Aktivitäten fort. Im Oktober kehrt das Theater mit seiner jährlichen Spielzeit und sechs Vorstellungen endlich wieder zurück ins Bürgerhaus Ehrang.

Mehr Informationen und alle Termine 2024/2025 unter www.blau-weiss-ehrang.de/events, auf facebook und Instagram (@blauweissehrang).

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 gegründet und ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 570 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.)