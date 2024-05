Gladiators Trier: Neuverpflichtung abseits des Parketts – „Alter Bekannter“ übernimmt sportliche Leitung

TRIER. Ralph Held übernimmt ab Juni die sportliche Leitung bei den Gladiators Trier. Held arbeitete bereits von 1995 bis 2002 in Trier und soll zukünftig die sportliche Verantwortung für die Profis sowie die Jugend der Gladiatoren übernehmen.

Im Zuge einer vereinsinternen Umstrukturierung etablierten die Gladiators Trier im Sommer 2023 erstmalig einen sportlichen Leiter. Diese neugeschaffene Position übernahm Jacques Schneider, zusätzlich zum Co-Trainer Posten. Ab Juni und somit zur Saison 2024/25 stößt Ralph Held zur sportlichen Leitung. „Wir sind sehr glücklich unsere Umstrukturierung mit dem Zugang von Ralph weiter voranzutreiben. Mit ihm bekommen wir nochmal mehr Expertise und Erfahrung in unseren sportlichen Bereich. Vor allem mit Blick auf die Entwicklung des gesamten Vereins und der Verzahnung zwischen Jugend- und Profibereich, wird Ralph sehr wichtige Aufgaben übernehmen und unsere sportliche Abteilung hervorragend ergänzen und bereichern“, sagt Achim Schmitz, Präsident der Gladiators Trier.

Ralph Held, dessen Sohn Christian bereits als Co- und Cheftrainer der Gladiators arbeitete und aktuell den Erstligisten aus Rostock als Headcoach betreute, ist in der Moselstadt kein Unbekannter. Bereits von 1995 bis 2002 arbeitete Ralph Held an der Seite von Don Beck bei den Trierer Profibasketballern und gewann zweimal den Pokal. Er folgte diesem auch zu seiner nächsten Station nach Oldenburg. Bis 2015 blieb Held in Oldenburg wurde dort Deutscher Meister und gewann den Pokal als Co-Trainer und Nachwuchskoordinator und wechselte anschließend als Sportdirektor zum deutschen Basketball Bund. Über eine Station als Geschäftsführer in Hannover arbeitete der gebürtige Aachener zuletzt als Co-Trainer seines Sohnes und bis zum Beginn dieser Saison als Leiter der Nachwuchsabteilung bei den Rostock Seawolves. In seiner Amtszeit entwickelte sich Rostock zum größten Basketballverein Deutschlands und stieg mit dem Farmteam in die Pro B auf und etablierte sich dort. Außerdem erhielt der Standort von der BBL im Rahmen der Zertifizierung den Silber Status.

„Ich freue mich riesig, wieder zurück nach Trier zu kommen. Hier, wo ich noch viele Freunde habe und wo meine sportliche Profikarriere begann, kann ich jetzt mit meiner langen Erfahrung helfen, Strukturen zu optimieren und den sehr erfolgreichen Weg, den die Gladiators gerade in dieser Saison eingeschlagen haben, fortzuführen. Es ist schon fast ein wahr werdender Traum, dass es mir vergönnt ist, noch einmal in Trier zusammen mit den dort Verantwortlichen arbeiten zu dürfen. Ich danke Achim und den Entscheidungsträgern für diese einmalige Gelegenheit“, sagt Ralph Held zu seiner Rückkehr in die älteste Stadt Deutschlands.

„Als ich nach Trier zurückgekommen bin haben wir bestimmte Ziele aufgestellt, die dabei helfen sollen den Trierer Basketball weiter nach vorne zu bringen. Mit der Verpflichtung von Ralph erreichen wir eines dieser Ziele und er wird uns mit seiner Erfahrung extrem bereichern. Er hat in allen Aspekten des deutschen Basketballs gearbeitet, beim DBB, als Manager und als Coach. Dazu bringt er große Qualitäten und viel Erfahrung im Aufbau von starken Jugendprogrammen mit, wo er schon in Oldenburg und Rostock einen herausragenden Job gemacht hat. Auch die Loyalität und das Commitment zu Trier und den Gladiators ist ein riesiges Plus für Ralph und ich freue mich wirklich sehr, dass er in der kommenden Saison Teil des Teams ist“, sagt Headcoach Don Beck zur Verpflichtung von Ralph Held.