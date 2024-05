++ Luxemburg: 14-jährige Charlène L. wird vermisst ++

LUXEMBURG. Seit dem Nachmittag des 6.5.2024 wird die 14-jährige Charlène LOUX vermisst. Die Vermisste ist etwa 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und trägt eine lange schwarze Jacke, schwarz-weiße Turnschuhe der Marke VANS, sowie eine silberne Kette mit einem Kreuz.

Die Vermisste wurde zuletzt am 6.5.2024, gegen 14.00 Uhr, in der Nähe des Lycée privé Fieldgen in Luxemburg gesehen. Sie hält sich öfters in Luxemburg-Stadt auf.

Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Dienststelle Differdange weiterleiten (Telefon: +352 244 53 1000, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Police Grand-Ducale)