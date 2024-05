Nach Tod von Mann in Therme: Identität konnte geklärt werden

KOBLENZ. Wie von lokalo.de berichtet, verstarb am Montag ein Mann in einer Therme in Bad Breisig. Die Identität des Toten konnte zunächst nicht geklärt werden, weshalb die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bat.

Wie die Polizei nun mitteilt, gingen zahlreiche Hinweise ein, die zur Feststellung der Identität des Toten geführt haben. Es handelt sich um einen Mann, der in einem Hotel im Bereich Bad Breisig aufhältig war. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)